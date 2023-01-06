Минулого року в Україну ввезли 670 тисяч генераторів

За минулий рік всього в Україну імпортували 669,4 тис. генераторів. Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його словами, 643,8 тис. генераторів були імпортовані підприємствами, а громадянами - 25,5 тис.
Найменше генераторів імпортували у березні – 4,6 тис. Найбільше, звичайно, у грудні – 309,4 тис.
На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені:
Раніше ми писали, що на законодавчому рівні впровадили ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер