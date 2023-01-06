Минулого року в Україну ввезли 670 тисяч генераторів

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 7

Зростання імпорту від січня до грудня – у 52 рази

За минулий рік всього в Україну імпортували 669,4 тис. генераторів. Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, 643,8 тис. генераторів були імпортовані підприємствами, а громадянами - 25,5 тис.

Найменше генераторів імпортували у березні – 4,6 тис. Найбільше, звичайно, у грудні – 309,4 тис.

На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені:

- Зростання імпорту від січня до грудня - у 52 рази, - зауважив Ярослав Железняк.

Раніше ми писали, що на законодавчому рівні впровадили ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб.