У бібліотеці Кременчука пройде літературний вечір, присвячений поету Борису Чичибабіну

У Кременчуці відбудеться літературний вечір, присвячений 100-річчю від дня народження поета Бориса Чичибабіна. Про це інформує мерія Кременчука.
На заході присутні познайомляться з творчістю поета, дізнаються подробиці його непростої біографії. Також у виконанні Олени Кравченко прозвучать народні пісні рідної України, яка завжди займала особливе місце у серці поета.
Літературний вечір розпочнеться 8 січня о 13.00 у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці, абонементі філії №2 за адресою: вулиця Соборна, 11.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер