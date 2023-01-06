У бібліотеці Кременчука пройде літературний вечір, присвячений поету Борису Чичибабіну

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Захід приурочений до 100-річчя від дня народження поета

У Кременчуці відбудеться літературний вечір, присвячений 100-річчю від дня народження поета Бориса Чичибабіна. Про це інформує мерія Кременчука.

На заході присутні познайомляться з творчістю поета, дізнаються подробиці його непростої біографії. Також у виконанні Олени Кравченко прозвучать народні пісні рідної України, яка завжди займала особливе місце у серці поета.

Літературний вечір розпочнеться 8 січня о 13.00 у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці, абонементі філії №2 за адресою: вулиця Соборна, 11.