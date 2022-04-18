У Кременчуці відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей

Сьогодні, 23:07 Переглядів: 1

Сьогодні, 18 квітгя, у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування (колишня ЦРЛ) відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Наприкінці минулого року обласна влада прийняла рішення про реорганізацію комунального підприємства «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» та реорганізацію Кременчуцького обласного психоневрологічного диспансеру, комунального підприємства «Полтавський обласний психоневрологічний диспансер Полтавської обласної ради».

Фактично у Кременчуці закрили - психо-неврологічний та наркологічний диспансери. Для того, щоб пройти необхідний курс лікування, хворим потрібно було б їхати до обласного центу.

Тому у Кременчуці створили відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей на базі Кременчуцької міської лікарні планового лікування (колишня Центральна районна лікарня).

Міський голова Віталій Малецькй зазначив, що його робота надзвичайно важлива. Потрібна вона і у період воєнного часу, адже внаслідок війни багато людей мають психічні і психологічні розлади. Тож кременчуцькі медики зможуть надавати таким людям кваліфіковану допомогу.

Завідувач відділення Андрій Кірічек зазначає, що відділення призначене для лікування хворих з психічними порушеннями, а також для лікування людей з алкогольною та наркотичною залежностями. Медичну допомогу у ньому зможуть отримувати, як жителі Кременчука, так і прилеглих до міста районів.

Тут також можна отримати довідки від нарколога та психіатра, які потрібні при оформленні водійського посвідчення та дозволу на зброю.