Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей

Сьогодні, 23:07 Переглядів: 1

 

Його відкрили на території ЦРЛ

Сьогодні, 18 квітгя, у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування (колишня ЦРЛ) відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Наприкінці минулого року обласна влада прийняла рішення про реорганізацію комунального підприємства «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» та реорганізацію Кременчуцького обласного психоневрологічного диспансеру, комунального підприємства «Полтавський обласний психоневрологічний диспансер Полтавської обласної ради».

Фактично у Кременчуці закрили - психо-неврологічний та наркологічний диспансери. Для того, щоб пройти необхідний курс лікування, хворим потрібно було б їхати до обласного центу.

Тому у Кременчуці створили відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей на базі Кременчуцької міської лікарні планового лікування (колишня Центральна районна лікарня).

Міський голова Віталій Малецькй зазначив, що його робота надзвичайно важлива. Потрібна вона і у період воєнного часу, адже внаслідок війни багато людей мають психічні і психологічні розлади. Тож кременчуцькі медики зможуть надавати таким людям кваліфіковану допомогу.

Завідувач відділення Андрій Кірічек зазначає, що відділення призначене для лікування хворих з психічними порушеннями, а також для лікування людей з алкогольною та наркотичною залежностями. Медичну допомогу у ньому зможуть отримувати, як жителі Кременчука, так і прилеглих до міста районів.

Тут також можна отримати довідки від нарколога та психіатра, які потрібні при оформленні водійського посвідчення та дозволу на зброю.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: ЦРЛ психіатрична допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх