Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

Вчора, 23:37 Переглядів: 826

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 19 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Космонавтів,

вул. Академіка

вул. Герасимовича,

вул. Чумацький шлях,

пров. Гайдамацький,

пров. Михайлівський,

пров. Пилипа Орлика

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пр. Червневий

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

вул. Василя Симоненка,

вул. Соснівська,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Андрія Ізюмова,

вул. Кропивницького,

вул. Газопровідна,

пров. Кропивницького,

туп. Глобинський,

туп. Разіна

вул. Кобзарська,

вул. Шмідта,

вул. Хімічна,

вул. Бажана,

вул. Ракетна,

вул. Миколи Міхновського,

туп. Бажана,

пров. Правди

вул. Чайковського,

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Новомиргородська,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана,

туп. Кармалюка

просп. Полтавський,

вул. Якова Петруся,

вул. Карбишева,

вул. Броніслава Урбанського,

вул. Рокітнянська,

вул. Волочаївська,

вул. Марка Вовчка,

вул. Барвінкова,

вул. Грушевського,

вул. Некрасова,

вул. Бориса Чичибабіна,

вул. Размислова,

вул. Целіноградська,

вул. Чайковського,

вул. Василя Симоненка,

вул. Хортицька,

вул. Аерофлотська,

вул. Олени Пчілки,

вул. Козацька,

вул. Володимира Вінниченка,

вул. Утьосова,

вул. Данила Галицького,

вул. Гетьманська,

вул. Генерала Чайки,

вул. Михайла Калачевського,

вул. Соснівська,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Андрія Ізюмова,

вул. Кропивницького,

вул. Газопровідна,

вул. Кобзарська,

вул. Шмідта,

вул. Хімічна,

вул. Ракетна,

вул. Миколая Міхновського,

вул. Луначарського,

пров. Некрасова,

пров. Якова Петруся,

пров. Гурамішвілі,

пров. Яснополянський,

пров. Кутузова,

пров. Правди,

туп. Глобинський,

туп. Степана Разіна,

туп. Бажана,

туп. Айвазовського

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