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Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

Вчора, 23:37 Переглядів: 826

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 19 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Космонавтів,
  • вул. Академіка
  • вул. Герасимовича,
  • вул. Чумацький шлях,
  • пров. Гайдамацький,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Пилипа Орлика
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пр. Червневий
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Утьосова,
  • туп. Айвазовського
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Соснівська,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Кропивницького,
  • вул. Газопровідна,
  • пров. Кропивницького,
  • туп. Глобинський,
  • туп. Разіна
  • вул. Кобзарська,
  • вул. Шмідта,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Бажана,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Миколи Міхновського,
  • туп. Бажана,
  • пров. Правди
  • вул. Чайковського,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Новомиргородська,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана,
  • туп. Кармалюка
  • просп. Полтавський,
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Карбишева,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Рокітнянська,
  • вул. Волочаївська,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Барвінкова,
  • вул. Грушевського,
  • вул. Некрасова,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Размислова,
  • вул. Целіноградська,
  • вул. Чайковського,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Хортицька,
  • вул. Аерофлотська,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Козацька,
  • вул. Володимира Вінниченка,
  • вул. Утьосова,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Гетьманська,
  • вул. Генерала Чайки,
  • вул. Михайла Калачевського,
  • вул. Соснівська,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Кропивницького,
  • вул. Газопровідна,
  • вул. Кобзарська,
  • вул. Шмідта,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Миколая Міхновського,
  • вул. Луначарського,
  • пров. Некрасова,
  • пров. Якова Петруся,
  • пров. Гурамішвілі,
  • пров. Яснополянський,
  • пров. Кутузова,
  • пров. Правди,
  • туп. Глобинський,
  • туп. Степана Разіна,
  • туп. Бажана,
  • туп. Айвазовського
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Автор: Альона Душенко

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Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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