Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла
Вчора, 23:37
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 19 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Космонавтів,
- вул. Академіка
- вул. Герасимовича,
- вул. Чумацький шлях,
- пров. Гайдамацький,
- пров. Михайлівський,
- пров. Пилипа Орлика
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пр. Червневий
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Соснівська,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Кропивницького,
- вул. Газопровідна,
- пров. Кропивницького,
- туп. Глобинський,
- туп. Разіна
- вул. Кобзарська,
- вул. Шмідта,
- вул. Хімічна,
- вул. Бажана,
- вул. Ракетна,
- вул. Миколи Міхновського,
- туп. Бажана,
- пров. Правди
- вул. Чайковського,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Новомиргородська,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана,
- туп. Кармалюка
- просп. Полтавський,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Карбишева,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Рокітнянська,
- вул. Волочаївська,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Барвінкова,
- вул. Грушевського,
- вул. Некрасова,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Размислова,
- вул. Целіноградська,
- вул. Чайковського,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Хортицька,
- вул. Аерофлотська,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Козацька,
- вул. Володимира Вінниченка,
- вул. Утьосова,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Гетьманська,
- вул. Генерала Чайки,
- вул. Михайла Калачевського,
- вул. Соснівська,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Кропивницького,
- вул. Газопровідна,
- вул. Кобзарська,
- вул. Шмідта,
- вул. Хімічна,
- вул. Ракетна,
- вул. Миколая Міхновського,
- вул. Луначарського,
- пров. Некрасова,
- пров. Якова Петруся,
- пров. Гурамішвілі,
- пров. Яснополянський,
- пров. Кутузова,
- пров. Правди,
- туп. Глобинський,
- туп. Степана Разіна,
- туп. Бажана,
- туп. Айвазовського
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