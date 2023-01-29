В Мінекономіки пояснили, що буде з тарифами на комунальні послуги, а в Нацкомісії говорять інше

При розгляді питання щодо вартості комунальних тарифів в уряді виходять із реалій, які склалися в Україні у зв’язку з війною
Комунальні тарифи для населення в Україні залишатимуться на нинішньому рівні. В уряді розраховують, що така ситуація збережеться максимально довго. Про це під час щорічної конференції UkraineEconomicOutlook заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
Він зазначив, що подальший перегляд тарифів на комунальні послуги залежатиме від збору податків та міжнародної допомоги.
Водночас голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський говорить дещо інше.
За його словами, уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Голова НКРЕКП зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні та відновлювальні роботи.
Нагадаємо, що у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив законопроєкти, які пропонували запровадити на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.
19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.
Проте, 27 грудня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року повинні були зрости в середньому від 10% до 30%.
Але через три дні, 30-го грудня, НКРЕКП скасували це рішення, посилаючись на те, що члени комісії під час його ухвалення «не зрозуміли», за що вони голосують.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер