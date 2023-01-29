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В Мінекономіки пояснили, що буде з тарифами на комунальні послуги, а в Нацкомісії говорять інше

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 303

 

При розгляді питання щодо вартості комунальних тарифів в уряді виходять із реалій, які склалися в Україні у зв’язку з війною

Комунальні тарифи для населення в Україні залишатимуться на нинішньому рівні. В уряді розраховують, що така ситуація збережеться максимально довго. Про це під час щорічної конференції UkraineEconomicOutlook заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

- Є принципова позиція президента Володимира Зеленського, який вважає, що це компенсатор стрімкого зростання вартості життя, в умовах, коли зарплата не встигає за цим темпом інфляції і коли є скорочення кількості роботи, - сказав Кудін.

Він зазначив, що подальший перегляд тарифів на комунальні послуги залежатиме від збору податків та міжнародної допомоги.

Водночас голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський говорить дещо інше.

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За його словами, уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

- Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок, - сказав Костянтин Ущаповський, відповідаючи на питання, чи планується у 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.

Голова НКРЕКП зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні та відновлювальні роботи.

- Зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (ред. - тарифів, - пояснив Костянтин Ущаповський.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив законопроєкти, які пропонували запровадити на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Проте, 27 грудня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року повинні були зрости в середньому від 10% до 30%.

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Але через три дні, 30-го грудня, НКРЕКП скасували це рішення, посилаючись на те, що члени комісії під час його ухвалення «не зрозуміли», за що вони голосують.

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Автор: Віктор Крук
Теги: тарифи комунальні платежі НКРЕКП Кабмін компослуги
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