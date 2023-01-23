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Борги за комунальні послуги можуть реструктурувати або списати: хто матиме на це право

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 368

 

Верховній Раді пропонують підтримати українців у скрутні часи військової агресії з боку росії, ухваливши внесений законопроєкт

Борги за комунальні послуги, що накопичились у воєнний час, пропонують реструктурувати або списати. Про це йдеться у законопроєкті №8367, якій група народних депутатів минулого тижня внесла на розгляд Верховної Ради.  Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора».

Необхідність його прийняття пояснюється тим, що громадянам, які постраждали внаслідок дій держави-агресора та мають заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг, потрібна державна підтримка.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що станом на 31 грудня 2021 року, тобто напередодні повномасштабної війни, заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги становила 81,4 млрд грн. Такі дані наводить Державна служба статистики України — свіжіших статистичних даних на сайті відомства немає через війну. Вочевидь, що за минулий рік заборгованість населення за комунальні послуги значно збільшилась.

— Збройна агресія російської федерації проти України призвела до величезних руйнувань, а велика кількість громадян були вимушені покинути свої домівки, залишилися без заробітку та засобів для існування, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно з проєктом закону передбачається два варіанти розв'язання проблеми із заборгованості за комунальні послуги.

Перший варіант — це реструктуризація боргу. Реструктурувати заборгованість на термін до 5 років можна буде за газ, централізоване опалення та водопостачання, гарячу воду, водовідведення, електроенергію та вивіз твердих побутових відходів (окрім квартплати), яка виникла під час дії воєнного стану, тобто після 24.02.2022 р. При цьому, реструктуризована заборгованість не перешкоджатиме праву громадян на отримання житлової субсидії.

Другий варіант передбачає можливість списання заборгованості громадян за усі житлово-комунальні послуги (включаючи й квартплату), за період введення воєнних (бойових) дій на тих територіях, де розташоване їх житло.

Тобто, це буде стосуватися лише тих, чиє житло розташоване у зоні, де велись чи ведуться бойові дії, і списати зможуть тільки ту суму, яка накопичилась за час ведення бойових дій. Наприклад, для жителів Сумщини, яка була тимчасово окупована на початку війни, цей термін становитиме лише перші місяці війни, коли там велися бойові дії.

У законопроєкті зазначається, що порядок списання боргів та його терміни мають бути визначеними Кабінетом міністрів, коли зміни до Закону будуть прийняті.

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Автор: Віктор Крук
Теги: заборгованність Комунальні послуги законопроєкт реструктуризація
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