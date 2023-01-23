Ольга Сумська приїхала до Кременчука з «Декамероном»: на сцені були кохання, зрада та пікантний гумор

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22 січня у Міському палаці культури Київський сучасний театр ставив виставу «Декамерон»; зал був майже повним. Яскраві ролі зіграла у виставі народна артистка України Ольга Сумська.

«Декамерон» – це збірка 100 новел італійського письменника епохи Відродження Джованні Боккаччо, який творчо обробив міські анекдоти, античні сюжети і навіть арабські казки. Переважна частина цих новел присвячена темі кохання, включаючи різні її грані – еротичну, романтичну, кумедну, трагічну. Кожна новела, яку актори проживають на сцені, має завершений сюжет, тож артисти перевтілюються у нові образи та змінюють костюми.

Дія вистави відбувається у 1348 році у Флоренції, коли бушує чума. Компанія молодих людей їде до заміської вілли, щоб врятуватися від хвороби. Там вони розповідають одне одному 10 історій протягом 10 днів (звідси й назва – «Декамерон» буквально означає «десятиденник»), а глядачі стають свідками цього.

Пікантні жарти, піднесені почуття, кохання, яке живе роками, зрада, жага до наживи – усе це постало перед очима кременчужан та гостей міста на сцені Міського палацу культури.

Ось, наприклад. Двоє чоловіків Бернабо та Амброджіоло у барі за келихом випивки сперечаються: один говорить, що усі жінки – зрадливі, інший – що його дружина не зрадить йому ні за яких обставин. Вони укладають парі на чималу суму грошей – 1000 злотих. Амброджіоло обманом здобуває речі дружини Бернабо та підглядає, коли та спить, що вона має родимку біля однієї з грудей. Розгніваний Бернабо вважає, що кохана зрадила його, мріє про помсту і наказує злодію вбити дружину його ж ножем. Проте злодій не виконує наказ і відпускає даму. Вона перевдягається чоловіком і стає моряком. А одного разу потрапляє до султана і випадково виявляється свідком того, як Амброджіоло вихваляється перед султаном, що йому вдалося «затягнути» у ліжко добропорядну даму. А Бернабо втратив свої статки й тепер працює на Амброджіоло. Проте жінка в образі моряка виводить на чисту воду брехливого Амброджіоло. І вони з чоловіком знову поєднують свої життя.

Кумедна історія про попа, який залицявся до заміжньої жінки Амброджі. Вона за інтим з нею вимагає у нього то сутану, то гроші. Щоб назбирати необхідну суму, піп відправляє у зал монаха, щоб глядачі пожертвували на «святу справу». Жіночка у білому кидає аж 100 гривень, і актори зі сцени шуткують, що вона знається на «святих справах». Проте хитрий піп примудряється не лише повернути усе, чим він розраховувався за пустощі з Амброджою, назад собі, а й виставити свою коханку у дурному світлі перед її чоловіком.

Новели Джованні Боккаччо написані у XIV столітті, проте у них є істини, актуальні й у наш час. У вдови Монни Джованни захворів син. Щоб його розрадити, вона пообіцяла йому подарунок – сокола пана Федеріго, чоловіка, який багато років кохає Джованну. Вона приходить у його будинок на вечерю, він хоче пригостити її вишуканою стравою, але грошей на це не має. Тоді чоловік наказує вбити й подати до столу свого рідкісного сокола, якого він дуже любив. Дізнавшись, що Федеріго пішов на таку жертву, аби тільки її вразити, Джованна вирішує, що хоче вийти за нього заміж, бо він людина честі. Її брати прагнуть, щоб вона обрала заможного чоловіка, та вона піде лише за Федеріго.

- Краще справжній чоловік без грошей, ніж гроші без справжнього чоловіка, – каже Ольга Сумська та закінчує виставу словами, що у житті перш за все важливо залишатися людиною.

Дві години вистави минули швидко, а наприкінці глядачі аплодували артистам, вставши зі своїх місць.

Інтерв’ю з народною артисткою Ольгою Сумською читайте пізніше на сайті «Кременчуцького Телеграфа». Слідкуйте за оновленнями.