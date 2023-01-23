На війні загинуло двоє військових з Кременчука Вадим Кришталь і Василь Синьович

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 95

На російсько-українській війні загинуло двоє захисників з Кременчука: солдат Вадим Кришталь та солдат Василь Синьович.

Завтра, 24 січня, відбудеться прощання з солдатом Василем Кришталем (21.06.1982 року). Він був обслуговуючим мінометного взводу мінометної батареї, десантно-штурмового батальйону. Захисник загинув 10 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі виконання завдань за призначенням в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області.

об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

У середу, 25 січня, Кременчук попрощається з захисником України солдатом Василем Синьовичем (29.05.1978 р.). Водій-електрик артилерійського взводу був призначений на військову службу по мобілізації Кременчуцьким РТЦК та СП 25.02.2022 року. Загинув військовий 17 січня 2023 року у Краматорському районі Донецької області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Василь отримав поранення несумісні з життям.