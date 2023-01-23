Курс валют у касах банків та обмінних пунктів Кременчука після вихідних, 23 січня

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Курс національної валюти у Кременчуці залишається стабільним, хоча євро та польський злотий трохи подорожчали

Після вихідних, 23 січня, курс купівлі-продажу долара США, у більшості банків не змінився, а євро та польський злотий трохи подорожчали. Отже, курс гривні в Кременчуці залишається стабільним.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,25 грн. Перед вихідними у п’ятницю курс долара був такий самий.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. У порівнянні з п’ятницею курс також не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у відділеннях Полтава-Банку, де найвищий курс (40,25 грн за 1$), а найкращий курс купівлі долара заявлений в OTP Bank (40,00 грн за 1$), втім валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу в ПУМБ (41,00 грн за 1$). Втім, долар є у вільному продажу в деяких інших банках по нижчому курсу. Зокрема, в Полтава-Банку по курсу 40,69 грн.

Щодо курсу євро , то у банках Кременчука його купують по 41,50 – 43,10 грн (перед вихідними максимальний курс купівлі євро становив 42,75), а продають по 42,90 – 44,00 грн (у п’ятницю продавали по такому ж курсу).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у Креди Агриколь Банку, де найвищий курс (43,10 грн), а найкращий курс купівлі євро заявлений в А-Банку (42,90 грн), але валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу євро (44,00 грн) виставив ПУМБ. Втім, євро у Кременчуці можна знайти й значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,15 грн.

Польський злотий у банках Кременчука купують по 8,00 – 9,10 грн. Найвищий курс купівлі злотого в Креди Агриколь Банку. А продають злотий по 9,00 – 9,40 грн. Максимальний курс купівлі-продажу злотого за вихідні зріс на 10 копійок. Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він буває не в усіх їх відділеннях. Найвигідніше здавати злотий сьогодні у Креди Агриколь Банку (9,10 грн). А купити його сьогодні можна у Полтава-Банку за курсом 9,14 грн, де злотий є у вільному продажу.

В обмінних пунктах фінансових компаній долар сьогодні купують за 40,20 – 40,45 грн, а продають за 40,60 – 43,00 грн. За вихідні курс купівлі-продажу майже не змінився.

Євро купують за 42,30 – 43.20 грн, а продають за 43.40 – 44.50 грн (майже без змін).

Польський злотий купують за 8.70 – 9.00 грн, а продають за 9.15 - 9.60 грн (також без змін).

Курс валют НБУ на 20.01.2023 року: