П'яні дебошири та пожежі: як минули вихідні на Кременчуччині

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Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом на Кременчуччині, за вихідні сталося 4 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

В суботу, 21 січня, о 8.31, у селі Погребняки, на вулиці Семенова 64, у житловому будинку сталася пожежа. До гасіння залучився державний пожежно-рятувальний пост.

Також, в суботу, о 21.48, у Кременчуці, на вулиці О. Древаля 69, сталася пожежа літньої кухні. До гасіння залучилася 14 державна пожежно-рятувальна частина.

22 січня, о 13.06, у Кременчуці, на вулиці В. Бойка 21, сталася пожежа у квартирі. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина. Загорілося дерев'яне кухонне крісло та електричний ліхтар. Пожежу ліквідували о 13.20. Вогнеборці врятували квартиру від повного знищення вогнем.

Того ж дня, у Кременчуці, на вулиці Майора Борищака, о 19.01, горів автомобіль. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 15 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали дев'ять водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Двох осіб затримали за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 7 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.