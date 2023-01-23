До кінця лютого в Кременчуцькому районі додатково відкриють ще 34 Пункти незламності

Наразі у громадах Кременчуцького району працюють 107 Пунктів незламності, а до кінця лютого заплановано відкрити ще 34.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, у Кременчуці знаходиться більш ніж половина з них – 61 Пункт незламності, а планується відкрити ще 12.
Усі Пункти незламності мають генератори та інше необхідне для їх роботи обладнання.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер