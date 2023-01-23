До кінця лютого в Кременчуцькому районі додатково відкриють ще 34 Пункти незламності

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 206

Наразі у громадах Кременчуцького району працюють 107 Пунктів незламності, а до кінця лютого заплановано відкрити ще 34.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, у Кременчуці знаходиться більш ніж половина з них – 61 Пункт незламності, а планується відкрити ще 12.

Усі Пункти незламності мають генератори та інше необхідне для їх роботи обладнання.