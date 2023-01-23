На російсько-українській війні загинув Олександр Бодаква з Кременчуччини

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17 січня під час виконання службового обов’язку в районі населеного пункту Моначинівка Куп’янського району Харківської області загинув лейтенант Олександр Леонідович Бодаква. Про це повідомляє пресслужба Другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП.

Олександр отримав несумісні з життям вибухові травми. Наш захисник був призваний на військову службу за мобілізацією 19 квітня Індустріальним РТЦК та СП Дніпра. Проходив службу у військовій частині А4052 на посаді командира зенітно-ракетного взводу. 9 місяців Олександр Леонідович боронив свою державу та народ від навали російських терористів.

Висловлюємо слова співчуття рідним загиблого. Світла пам’ять та царство небесне нашому захиснику.

Прощання з воїном відбудеться сьогодні, 23 січня, о 10 годині біля пам’ятника Захисникам України.