У Зеленського анонсували «активні посадки» через можливі зловживання Міноборони у сфері закупівель

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 231

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що «активні посадки» будуть вже цієї весни.

«Не на часі» вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. Сьогодні на Комітеті розберемося в ситуації. Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. І, як сказав, наш Президент: «Цей тиждень буде часом відповідних рішень», - написав він.

Він також зазначив, що найближчим часом має завершитися конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. І це, за його словами, дасть змогу розслідувати факти корупції.

Раніше стало відомо, що Комітет Ради з питань національної безпеки викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони. Приводом для цього стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Так, за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Видання має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.

21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його звинувачують в отриманні хабаря при закупівлі генераторів. 22 січня Кабмін звільнив його з посади.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Лозинського, пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці замовили генератори з переплатою в улюблених постачальників

Водночас у Міноборони 22 січня прокоментували ситуацію: пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

«Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР. Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих відомостей, які заподіюють шкоду інтересам оборони в особливий період», - йдеться в заяві Міноборони.

На сьогодні, 23 січня, заплановано засідання Комітету Верховної Ради з питань національної оборони та розвідки, де розглядатимуть це питання.