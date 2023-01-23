У Зеленського анонсували «активні посадки» через можливі зловживання Міноборони у сфері закупівель

Також найближчим часом планують завершити конкурс на посаду директора НАБУ побудувати незалежну антикорупційну інфраструктуру
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що «активні посадки» будуть вже цієї весни.
Він також зазначив, що найближчим часом має завершитися конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. І це, за його словами, дасть змогу розслідувати факти корупції.
Раніше стало відомо, що Комітет Ради з питань національної безпеки викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони. Приводом для цього стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.
Так, за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Видання має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.
21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його звинувачують в отриманні хабаря при закупівлі генераторів. 22 січня Кабмін звільнив його з посади.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Лозинського, пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.
КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці замовили генератори з переплатою в улюблених постачальників
Водночас у Міноборони 22 січня прокоментували ситуацію: пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.
На сьогодні, 23 січня, заплановано засідання Комітету Верховної Ради з питань національної оборони та розвідки, де розглядатимуть це питання.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер