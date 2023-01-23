На Полтавщині безвісти зникла Олена Колодій

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Пішла з дому та не повернулася

22 січня у селі Марківка Білицької селищної громади Полтавського району зникла 84-річна Колодій Олена Трохимівна. Про це повідомили в поліції Полтавській області.

Жінка вранці пішла з дому та не повернулась.

Прикмети зниклої: зріст – 153-156 см, худорлявої статури, має довге русяве волосся із сивиною, очі сіро-блакитні. З особливих прикмет – жінка при ходьбі горбиться. На момент зникнення була одягнена у пуховик світло-коричневого кольору, червону хустку та чорне зимове взуття.

Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, прохання повідомити до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: 099-485-50-02, 066-59-31-843, або номером 102.

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