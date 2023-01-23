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«Кремінь-2» з новим тренером розписує «мирову» з молоддю «Олександрії»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 179

 Юнацька кременчуцька команда тижневу підготовку відзначила контрольним матчем на домашній арені

У суботу, 21 січня, футбольний клуб «Кремінь-2» зіграв контрольний матч з «Олександрією» U-19. На тренерському місту «Телеграф» помітив молодого перспективного тренера Ярослава Здирка, який виховує юних футболістів у МФК «Кремінь». Разом з ним наставник «Кремінь» 2006 Олександр Зозуля. Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, контракт з Ярославом Павловичем ще не підписаний.

«Кремінь-2», який виступає у Другій лізі, розпочав підготовку до другої частини чемпіонату 16 січня. У складі команди вихованці кременчуцького футболу, зокрема футболісти МФК «Кремінь» 2006.

 

За підсумками першого тижня роботи «Кремінь-2» зіграв товариський матч з «Олександрією»U-19. Гра завершилася з рахунком – 2:2. У «Кремінь-2» двоє гравців відзначилися по голу в кожному таймі, й на жаль двічі поступилися у другому таймі.

«Кремінь-2»  – «Олександрія» U-19 - 2:2

Голи: ГНП (44), ГНП (73) - Андрейчук (64, 71)

«Кремінь-2» (1 тайм): Музичка, Руднєв, Гонтар, Курьяков, ГНП, Молько, Жданович, ГНП, ГНП, ГНП, Вівдич

«Кремінь-2» (2 тайм): Іванов, Руднєв, Гонтар, Курьяков, ГНП, Заїченко, ГНП, Горобець, Покась, ГНП, Кучеренко

На заміну виходили: Третяк, Клепко, Курило, Купліванчук, Пігарєв, ГНП, ГНП

 

У першому таймі був комбінований склад з гравців першої команди «Кремінь», гравців на перегляді та гравців «Кремінь-2». Після перерви переважна більшість складали гравці «Кремінь-2» та один гравець на перегляді.

Підготовка команди до чемпіонату триває. У команди ще 11 тижнів попереду. У цей час панують провести кілька контрольних матчів.

 

В основної команди «Кремінь» завершився перший етап підготовки до відновлення чемпіонату у Першій лізі.

З 23 січня «Кремінь» розпочне другий навчально-тренувальний збір, який триватиме до 4 лютого. У рамках збору заплановано провести два контрольних матчі з представниками чемпіонату юнацьких команд U-19.

28 січня «синьо-білі» зіграють з «Олександрією» U-19, а 4 лютого з «Ворсклою» U-19. Обидва матчі відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арені».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ігор Костогриз
Теги: футбол Кремінь
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