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«Любіть Україну!»: у Кременчуці перейменували провулок на честь Володимира Сосюри

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 142

 

Цікавий факт: Володимир Сосюра розвівся з першою дружиною через зневажливе ставлення дружини до України, української мови й культури

Провулок Олександра Твардовського перейменували на честь українського письменника Володимира Сосюри.

З 11 років Володимир багато ким працював: бондарем, телефоністом, чорноробом, шахтарем. Брав участь в Українській революції, спершу в армії УНР, пізніше в Червоній армії.

Сосюра став популярним у колі письменників після публікації першої збірки «Поезії» та поеми «Червона зима». Протягом багатьох років Володимир брав участь у багатьох літературних організаціях: «Плуг», «Гарті», «ВАПЛІТЕ». Також працював з такими майстрами, як Олександр Довженко, Микола Хвильовий, Остап Вишня, Майк Йогансен, Василь Еллан-Блакитний.

Під час Другої світової війни Володимир Сосюра як воєнний кореспондент виїжджав на фронт, зустрічався з бійцями, читав їм свої поезії, брав участь у відбудові зруйнованого Хрещатика.

За вірш «Любіть Україну!» поет став «персоною нон ґрата» радянської літератури, його твори перестали видавати, він жив під постійною загрозою арешту. Після смерті Сталіна письменник знову багато писав аж до самої смерті від тяжкої хвороби.

Цікавий факт: Володимир Сосюра розвівся з першою дружиною через зневажливе ставлення дружини до України, української мови й культури.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування вулиці
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