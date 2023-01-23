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Компенсацію за знищене російськими ракетами майно отримали 17 мешканців Кременчуцького району

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 199

 

А загалом заяви на компенсацію пошкодженого майна написали 100 постраждалих

85 мешканців села Чечелеве та 15 мешканців села Ялинці написали заяви на відшкодування знищеного російськими ракетними ударами майна.

Компенсацію від Полтавської обласної військової адміністрації за пошкоджене житло вже отримали 17 мешканців Чечелевого, які першими подали комплект документів.

Про це на ранковому брифінгу повідомила начальник відділу містобудування та архітектури Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Котяй.

— Ще минулого року — у грудні в Полтаві засідала комісія на якій було розглянуто 17 заяв від мешканців Чечелевого. Ці люди отримали компенсації, — розповіла Олександра Котяй.

Варто зазначити, що згідно з програмою допомоги постраждалим від російської агресії мешканцям з обласного бюджету виплачується 50% від оціночної суми завданої шкоди, яку визначила спеціальна комісія, що працювала на місці після ракетних ударів ворога. Найбільша сума компенсації, виплачена з обласного бюджету - 500 тисяч грн, а найменша — 8 тисяч грн.

Заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко додав, що постраждалим мешканцям допомагали й територіальні громади. Зокрема, мешканці Ялинців отримали будівельні матеріали для термінового ремонту дахів та вікон на 200 тисяч грн.

Постраждалим від вибуху ракети жителям Чечелево допомагають громади Кременчуцького району
В Ялинцях, куди прилетіла ракета, виконали першочергові відновлювальні роботи будинків
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА компенсація Ракетні удари Чечелеве Ялинці
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