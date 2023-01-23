Компенсацію за знищене російськими ракетами майно отримали 17 мешканців Кременчуцького району

85 мешканців села Чечелеве та 15 мешканців села Ялинці написали заяви на відшкодування знищеного російськими ракетними ударами майна.
Компенсацію від Полтавської обласної військової адміністрації за пошкоджене житло вже отримали 17 мешканців Чечелевого, які першими подали комплект документів.
Про це на ранковому брифінгу повідомила начальник відділу містобудування та архітектури Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Котяй.
Варто зазначити, що згідно з програмою допомоги постраждалим від російської агресії мешканцям з обласного бюджету виплачується 50% від оціночної суми завданої шкоди, яку визначила спеціальна комісія, що працювала на місці після ракетних ударів ворога. Найбільша сума компенсації, виплачена з обласного бюджету - 500 тисяч грн, а найменша — 8 тисяч грн.
Заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко додав, що постраждалим мешканцям допомагали й територіальні громади. Зокрема, мешканці Ялинців отримали будівельні матеріали для термінового ремонту дахів та вікон на 200 тисяч грн.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер