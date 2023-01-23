Сьогодні, 23 січня, у Кременчуці почали розбирати головну ялинку на площі Перемоги, а отже новорічні свята офіційно закінчені.
Нагадаємо, зелену красуню зазвичай прибирають після Водохреща. Як цьогоріч кременчужани пірнали у води Дніпра у цей день, дивіться ТУТ.
Коли ТЪ був на площі Перемоги, то помітив, що комунальники «Благоустрою Кременчука» вже почали знімати кульки з ялинки, користуючись підйомником, а також розбирають хвою з арки з написом «Кременчук 2023».
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер