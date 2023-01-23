У Кременчуці почали розбирати головну ялинку на площі Перемоги

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 107

Сьогодні, 23 січня, у Кременчуці почали розбирати головну ялинку на площі Перемоги, а отже новорічні свята офіційно закінчені.

Нагадаємо, зелену красуню зазвичай прибирають після Водохреща. Як цьогоріч кременчужани пірнали у води Дніпра у цей день, дивіться ТУТ.

Коли ТЪ був на площі Перемоги, то помітив, що комунальники «Благоустрою Кременчука» вже почали знімати кульки з ялинки, користуючись підйомником, а також розбирають хвою з арки з написом «Кременчук 2023».