27 січня відкриється персональна виставка Зоряни Дашко «В пошуках Едему»

Для тих, хто не зможе прийти на відкриття у «Картинну галерею Наталії Юзефович», художниця оголосить творчі зустрічі протягом роботи виставки
27 січня, о 15.00, у КЗК «Картинна галерея Наталії Юзефович» на вул. Космічній, 9 відкриється персональна виставка Зоряни Дашко «В пошуках Едему». Будуть представлені живопис, графіка та колажі, більшість з яких створені останнім часом.
За словами художниці, ця експозиція — пошуки станів, які наближають до пам'яті Едему, пошуки сенсу, справедливості, надії, радості, гармонії. Спроба зрозуміти, чому шлях до цих станів лежить через біль.
Нагадуємо, що у картинній галереї Наталії Юзефович триває виставка декоративного мистецтва «Традиції і сучасність».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер