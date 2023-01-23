27 січня відкриється персональна виставка Зоряни Дашко «В пошуках Едему»

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Для тих, хто не зможе прийти на відкриття у «Картинну галерею Наталії Юзефович», художниця оголосить творчі зустрічі протягом роботи виставки

27 січня, о 15.00, у КЗК «Картинна галерея Наталії Юзефович» на вул. Космічній, 9 відкриється персональна виставка Зоряни Дашко «В пошуках Едему». Будуть представлені живопис, графіка та колажі, більшість з яких створені останнім часом.

— Всі ми шукаємо щастя, тільки кожен бачить його по різному. Долаємо перешкоди, находимо і втрачаємо. Тепер, як ніколи єдині в тому, що щастя — то Перемога, хоча кожен подолає цей шлях по своєму і ціна у кожного своя. Десь глибоко спить пам'ять Едему — той еталон, з яким ми звіряємо своє життя, — розповіла Зоряна Дашко.

За словами художниці, ця експозиція — пошуки станів, які наближають до пам'яті Едему, пошуки сенсу, справедливості, надії, радості, гармонії. Спроба зрозуміти, чому шлях до цих станів лежить через біль.

Нагадуємо, що у картинній галереї Наталії Юзефович триває виставка декоративного мистецтва «Традиції і сучасність».