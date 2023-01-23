У Кременчуці за минулий місяць 15 водіїв втекли з місця ДТП

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 204

Подібні матеріали про ДТП обробляються у тому числі за допомогою відеосистеми «Безпечне місто»

За минулий місяць патрульна поліція Кременчука знайшла 15 водіїв, які втекли з місця ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Як приклад поліція навела випадок, коли автомобіль BMW на площі Перемоги в'їхав у припарковану автівку та втік з місця події.

Упродовж минулого місяця інспектори відділення розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, в тому числі за допомогою відеосистеми «Безпечне місто», розшукали всіх водіїв, які залишили місце ДТП та оформили відповідні матеріали.