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«Гадяцьке сафарі» у Львові: Сергій Брильов представив звитягу Полтавщини на стіні

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 242

 

Робота кременчуцького митця нагадуватиме перехожим про участь його рідного краю у війні, що триває

Наприкінці минулого року у Львові з'явився стінопис Сергія Брильова з легендарним «Гадяцьким сафарі», яким кременчуцький митець представив вклад рідної Полтавщини у захист країни від російських загарбників.

 

Сергій «Ostromisl» Брильов розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про історію появи цього муралу на львівській вулиці.

— Оскільки я малюю свій «Щоденник війни», то бажання зобразити «Гадяцьке сафарі» було в першочергових планах. Проте, поступово, доводилося відкладати малювання цієї історії.

Час минав, й от хтось із друзів дізнається про конкурс ескізу для марки й повідомляє про це мені. З новою енергією я починаю створювати цю ілюстрацію, але не встигаю завершити до оголошених термінів. Трохи засмутившись, вирішую все одно завершити цю роботу у вільний час.

Тим часом десь у середині листопада з кременчуцьким митцем зв'язується організатор зі Львова та пропонує взяти участь у цікавому проєкті, де кожен художник показує свій рідний край, пов'язуючи зображення з війною, що триває.

Художники з усіх областей вже зробити свої стінописи, тож залишився останній квадрат, на якому Сергій мав змогу представити свою рідну Полтавщину. Не вагаючись він погодився. Робота пішла швидше. На скільки це було можливим через обстріли ворожими ракетами та безпілотниками об'єктів нашої енергетики. Доводилося підганяти всю комп'ютерну роботу тільки коли було світло.

— І от за два тижні я дороблюю макет, друкую трафарети (а їх було аж п'ять), та вирізаю під світлом ліхтариків. Коли все дорізав та підготував необхідні матеріали, прийшов час спостерігати за погодою. Бо всі, хто хоч раз брав участь в моїх проєктах, знає, що трафаретам можу зашкодити вітер і будь-які опади.

Пришвидшенню в реалізації проєкту сприяли й прийдешні свята, які водночас ускладнювали підготовку. З огляду на великий попит серед пасажирів на західний напрям, замовити квитки ставало дедалі важче. Проте Сергію з другом таки вдалося вчасно дістатися «столиці Галичини».

— У Львові нас добре зустріли організатори, ми завантажили речі в автівку та поїхали на об'єкт. Було доволі рано, навіть сонце ще не зійшло. Поки ми розпакували торби, дістали матеріали та переодяглись у те, що можна забруднити фарбою, розвиднилося повністю.

За кілька годин новий стінопис з гідністю зайняв своє місце серед інших робіт. Тепер частинка мого мистецтва залишилася й у Львові — на довжелезній стіні біля торговельного центру Victoria Gardens на Кульпарківській вулиці.

 

Тож всі містяни та гості можуть без обмежень подивитися на цю чудову локацію та оцінити сучасне мистецтво українських митців воєнного часу.

Дуже вдячний всім, хто організував, допоміг та підтримав цей конкурс, надаючи можливість й надалі розвиватися усьому українському! Слава Україні й слава ЗСУ! Наша єдність - клей нації!

 

Сергій Брильов - автор відомих на всю Україну стінописів «Борітеся - Поборете» із Тарасом Шевченком і «Погляд» із Володимиром Шаповалом, кременчуцьким бійцем ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 р.під Щастям Луганської області, на електростанції, та найбільшого муралу в Кременчуці «Літаємо всюди, де є небо!» на фасаді Льотного коледжу.

Він також є автором муралів, які присвячені гурту Metalliсa та відомому педагогові Макаренку.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Сергій Брильов
Теги: Гадяцьке сафарі Сергій брильов мурал стінопис Львів
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