Відкрили найбільший вуличний мурал у Кременчуці

На території льотного коледжу ХНУВС художник Сергій Брильов завершив останні штрихи арт-об’єкту з вертольотами
2 листопада на території Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС відкрили найбільший муральний комплекс нашого міста. На ньому зображені вертольоти, що є на базі навчального закладу, – це Мі-2, Мі-8 і АК1-3. Мурал прикрашає напис «Літаємо всюди, де є небо!»
Художник Сергій Брильов, який створив арт-об’єкт, сьогодні завершив останні штрихи – наніс на зображення свій підпис і розповів журналістам про особливості своєї роботи.
Загалом праця над муралом йшла протягом кількох місяців, але «чистої роботи» – місяць. Тиждень знадобився на вирізання трафаретів і ще 3 тижні – на нанесення фарби. Для створення зображення використали близько 6 десятків балончиків з фарбою різних кольорів.
Художник зізнався, що найважчим було підлаштуватися під погоду – адже вона безпосередньо впливала на швидкість роботи: то тиждень лили дощі, то був сильний вітер, який розвіював фарбу.
У доробку художника Сергія Брильова – близько 10 муралів
До створення зображення долучалася уся «родина» льотного коледжу – працівники, а також студенти та курсанти, вони допомагали вирізати трафарети та приклеювати їх до стіни будівлі.
Вікторія Балкова
Вона додала, що у льотному коледжі щасливі, що вдалося завершити такий масштабний проєкт, цілком можливо, що навесні або влітку будуть нові ідеї, аби розмалювати ще якийсь простір на території навчального закладу.
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