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Відкрили найбільший вуличний мурал у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 502

 

На території льотного коледжу ХНУВС художник Сергій Брильов завершив останні штрихи арт-об’єкту з вертольотами

2 листопада на території Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС відкрили найбільший муральний комплекс нашого міста. На ньому зображені вертольоти, що є на базі навчального закладу, – це Мі-2, Мі-8 і АК1-3. Мурал прикрашає напис «Літаємо всюди, де є небо!»

Художник Сергій Брильов, який створив арт-об’єкт, сьогодні завершив останні штрихи – наніс на зображення свій підпис і розповів журналістам про особливості своєї роботи.

Загалом праця над муралом йшла протягом кількох місяців, але «чистої роботи» – місяць. Тиждень знадобився на вирізання трафаретів і ще 3 тижні – на нанесення фарби. Для створення зображення використали близько 6 десятків балончиків з фарбою різних кольорів.

Художник зізнався, що найважчим було підлаштуватися під погоду – адже вона безпосередньо впливала на швидкість роботи: то тиждень лили дощі, то був сильний вітер, який розвіював фарбу.

У доробку художника Сергія Брильова – близько 10 муралів

До створення зображення долучалася уся «родина» льотного коледжу – працівники, а також студенти та курсанти, вони допомагали вирізати трафарети та приклеювати їх до стіни будівлі.

Вікторія Балкова

- Ідея створення муралу належить директору коледжу Руслану Яковлєву, - розповіла Вікторія Балкова, завідувачка відділенням комунікації Кременчуцького льотного коледжу. -  Він запропонував і дав таке завдання знайти художника, який міг би придумати, розробити і втілити у життя цей проєкт. Ми звернулися до місцевого художника Сергія Брильова (я навіть зараз не знаю, хто б міг зробити краще), бо знали його роботи. Першочергово директор коледжу виклав свою ідею, Сергій запропонував власні ідеї. У результаті перший проєкт був підкоригований нами, директором, і потім, коли все було затверджено, почали працювати.

Вона додала, що у льотному коледжі щасливі, що вдалося завершити такий масштабний проєкт, цілком можливо, що навесні або влітку будуть нові ідеї, аби розмалювати ще якийсь простір на території навчального закладу.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: мурал вертолет летный колледж Сергей Брилев открытие
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