У Кременчуці розпочали прийом робіт на конкурс малюнків «СТОП насильству!»

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Кожна робота повинна містити заклик-слоган до подолання насильства: домашнього або за ознакою статі

1 листопада в Кременчуці оголосили про прийом робіт на конкурс «СТОП насильству!». Конкурс має на меті привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства і насильства за ознакою статі, особливо відносно дітей, а також акцентувати увагу суспільства на необхідності розвитку нульової толерантності до цього явища.

Конкурс проводиться серед дітей від 6 до 17 років з 1 листопада по 10 грудня.

Кожна робота повинна містити заклик-слоган до подолання насильства: домашнього (за видами), за ознакою статі (гендерна зумовлене).

Техніка виконання робіт: гуаш, акварель, олівці, фломастери тощо. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.

Конкурсні роботи приймаються виключно із наступними відомостями про автора (українською мовою):

назва роботи;

прізвище, ім'я, по батькові автора;

дата народження;

адреса проживання, контактний телефон;

навчальний заклад.

Конкурс пройде у трьох вікових категоріях: 6-9 років, 10-13 років, 14-17 років.

Роботи приймаютьс до 7 грудня за адресою: площа Перемоги, 2, каб. 114; телефон для довідок 3-61-67, 098-839-11-61.