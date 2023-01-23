У Полтаві матір загубила 17-річного хлопчика

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 414

23 січня до поліції звернулась мешканка Полтави з проханням допомогти їй розшукати її 17-річного сина. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

За словами матері, хлопець пішов із дому три дні тому і сьогодні із ним зник зв’язок. Менш ніж за годину поліція знайшла неповнолітнього на території обласного центру. З ним все гаразд і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.