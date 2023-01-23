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Затвердили Порядок оформлення довідок щодо перебування військовослужбовців у місцях несвободи внаслідок збройної агресії РФ

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 179

 

Уряд ухвалив відповідну постанову

20 січня Кабмін ухвалив Постанову «Про затвердження Порядку оформлення та видачі довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах».

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, документом затверджено зразки таких довідок для громадян України й іноземців, осіб без громадянства, які проходили в установленому законодавством України порядку військову службу.

Вказана довідка входить у перелік обов’язкових документів (щодо військовослужбовців) для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ця комісія працює при Мінреінтеграції.

Для отримання зазначених довідок необхідно звернутися до Міністерства оборони України, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних Сил, іншого законного військового формування чи органу, що належить до сил безпеки й оборони України.

Нещодавно ми писали, що з російського полону повернувся військовий з Кременчука Василь Шадний.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: полонені війна Мінреінтеграції постанова порядок
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