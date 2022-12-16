З російського полону повернувся військовий з Кременчука Василь Шадний

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 189

З російського полону вдалося визволити ще 65 осіб. Серед захисників 34-річний військовий з Кременчука Василь Шадний, який перебуває на лікуванні. Переважна більшість з визволених воїнів були захоплені ворогом на найскладніших ділянках фронту: поблизу Бахмуту, Соледару, Зайцевого та в інших місцях Донеччини та Луганщини.

59 звільнених полонених — представники Збройних Сил України, ще п’ятеро — бійці територіальної оборони. Також вдалося визволити цивільну особу — громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі. Його окупанти захопили ще в червні у Херсоні нібито «за участь у проукраїнських мітингах». Крім того, на рідну землю повернули тіла чотирьох загиблих захисників.

Серед визволених військовослужбовців 4 офіцерів, інші — представники рядового та сержантського складу.

Щонайменше 23 визволених Захисники повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. Найстаршому з врятованих воїнів - 57 років, наймолодшому — 19.

Після кожного звільнення з полону наші Захисники та Захисниці отримують комплект необхідних речей. Проте цього разу на них очікував ще один сюрприз: дитячі сувеніри та малюнки від учнів київської початкової школи «Деснянка».