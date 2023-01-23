На ремонт туалетів у школах виділили 7 мільйонів гривень

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Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 7,13 млн гривень на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій туалетних кімнат в закладах середньої освіти з урахуванням розробки проєктів.

Рішення виконавчого комітету ухвалили депутати Кременчуцької міськради на сесії 20 січня.

Зазначається, що зі зверненням щодо виділення коштів звернувся департамент освіти, керуючись рішенням міськради «Про затвердження Стратегічної програми розвитку освіти «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки».

Згідно з цією програмою, затвердженою 18 січня 2022 року, санвузли у 2023 році планувалося обладнати у школах № 1, 7, 11, 13, 26, 27, 30. На ці цілі передбачалося витратити 7,5 млн гривень. Минулого року, згідно з цим же документом на 5,5 млн гривень повинні були облаштувати туалетні кімнати у школах № 2, 4, 12, 16, 17, 22, 24, 30 та 31. Втім, чи завершені вони, зважаючи на воєнний стан, наразі невідомо.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у 2021 році капітально відремонтували туалети у гімназії №28.