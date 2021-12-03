Ще в одній кременчуцькій гімназії відремонтували туалетні кімнати

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 0

На цей раз у Кременчуцькій гімназії №28

Цього року у Кременчуцькій гімназії №28 капітально відремонтували туалети. Про це повідомила пресслужба мерії.

Вбиральні у навчальному закладі були старого зразка, вкрай потребували ремонту і не були забезпечені гарячою водою.

За рахунок коштів міського бюджету відремонтували три санітарні кімнати на першому поверсі та біля спортивного залу, замінили каналізаційну мережу. У вбиральнях також поміняли сантехніку, встановили бойлери для підігріву гарячої води, на стінах та підлозі уклали керамічну плитку, встановили дозувальники для рідкого мила та електричні сушарки для рук.

Крім того, у гімназії облаштували інклюзивний санвузол для дітей з особливими потребами.

На 2, 3, 4 поверхах в туалетах встановили перегородки.