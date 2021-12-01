У Кременчуцькій гімназії №20 відкрили нові вбиральні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 899

У Кременчуцькій гімназії №20 відкрили нові санітарні кімнати. Як повідомила пресслужба мерії, облаштували вбиральні за рахунок освітньої субвенції.

За словами директора навчального закладу Володимира Никифоренка, раніше у гімназії функціонували лише дві вбиральні на першому та третьому поверхах. Нові туалети, які відповідають діючим нормам перебування дітей у навчальних закладах, відкрили на другому поверсі у приміщеннях, які раніше використовувалися для інших цілей (хоча були заплановані під вбиральні ще у 1962 році): в одній кімнаті був буфет, в іншій – кабінет заступника директора з господарської роботи.

У новій вбиральні всі кабінки окремі та мають дверцята, є гаряча вода, рідке мило та електричні сушарки для рук, а вікна для безпеки дітей зачиняються на замки.

За даними мерії, минулого року у 11 школах нашого міста капітально відремонтували санітарні кімнати. Під час реконструкції замінили плитку, пофарбували стіни, встановили нову сантехніку, переобладнали кабіни на окремі і закриті.