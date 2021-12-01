Зеленський пообіцяв квартири всім ветеранам АТО й ООС

Президент Володимир Зеленський заявив, що у наступному 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло від держави. Про це він повідомив у щорічному посланні у Верховній Раді 1 грудня.
Президент додав, що у 2022 році фінансування сектора оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень, тоді як у 2018 році ця сума становила 191,7 мільярда.
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