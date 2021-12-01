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Кременчук, Информцентр для участников АТО

Зеленський пообіцяв квартири всім ветеранам АТО й ООС

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 758 Коментарів: 5

Про це Зеленський повідомив на щорічному поланні у Верховній Раді

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що у наступному 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло від держави. Про це він повідомив у щорічному посланні у Верховній Раді 1 грудня.

- Пишаюся тим, що ми наступного року вперше з початку війни на сході України повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців, - заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що у 2022 році фінансування сектора оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень, тоді як у 2018 році ця сума становила 191,7 мільярда.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: квартири АТОвці Володимир Зеленський
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Коментарі: 5

3 899
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:16

Шоб ещё такого наобещать, чтоб рейтинг поднять? Пообещать беню посадить? 75 поверят



Землю атовцам уже всем дали, теперь жилье


18 4
486
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:35

1. Всем, кто стоит в очереди на квартиру, срочно бежать за ксивой участника.

2. Всем, кто уже с ксивой, становиться в очередь на квартиру.

 

Кстати, из каких фондов банкет оплчивается?


13 0
251
DNIWE:
Сьогодні, 18:01

Сегодня слушал этот концерт с трибуны. Сочно заливает по ушам, хочется обнять и плакать.

И ведь поверят.

ps - интересно, а за какой х откуда деньги на всё обещанное?


16 0
49
umz523:
Сьогодні, 18:28

где то это я уже слышал. ничего не напоминает? каждая советская семья к 2000 году получит отдельную квартиру))))... напомнило и улыбнуло


15 0
551
Кавоман:
Сьогодні, 20:35

 

Цитата: Kremen.Club

1. Всем, кто стоит в очереди на квартиру, срочно бежать за ксивой участника.

2. Всем, кто уже с ксивой, становиться в очередь на квартиру.

 

Кстати, из каких фондов банкет оплчивается?

з 10 млрд. дол оманських інвестицій

 


2 5

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