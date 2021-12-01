З 3-го грудня Docudays UA повертається до Кременчука

Незважаючи на пандемію і всі виклики сучасності, місцевий Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA в Кременчуці відбудеться.
У Кременчуці онлайн і офлайн покази та правоосвітні події триватимуть з 3-го по 12 грудня. Переглянути фільми можна буде у «Просторі ідей» від ГО «Європейський клуб», що на вул. Софіївській, 36-б, а також в ГО «МИ», що вул. Івана Приходька, 119а.
Програму показів можна переглянути за посиланням.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.