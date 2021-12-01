З 3-го грудня Docudays UA повертається до Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 653

Незважаючи на пандемію і всі виклики сучасності, місцевий Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA в Кременчуці відбудеться.

У Кременчуці онлайн і офлайн покази та правоосвітні події триватимуть з 3-го по 12 грудня. Переглянути фільми можна буде у «Просторі ідей» від ГО «Європейський клуб», що на вул. Софіївській, 36-б, а також в ГО «МИ», що вул. Івана Приходька, 119а.

- Цьогорічна тема фестивалю «Повне одужання» присвячена праву людини на здоров’я. Сфокусуємося на роздумах про те, як пандемія змінила кожного/кожну з нас, наше суспільство, країну та світ. Заглибимося в проблеми системи охорони здоров’я, які оголила коронакриза, та будемо шукати шляхи до їхнього вирішення. Поговоримо про міфологію, що виникла через COVID-19, страхи, соціальну дистанцію, пристосування до нової реальності та про те, від яких прав людини довелося відмовитися в обмін на охорону здоров’я суспільства. А головне — як дійти до повного одужання? - йдеться у повідомленні.

Програму показів можна переглянути за посиланням.