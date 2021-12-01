Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ Олександра Поклада з Кременчука

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Вчора, 30 листопада, Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Відповідний указ голови держави оприлюднений на сайті.









Кременчужанин Олександр Поклад раніше був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За даними zaxid.net, керував спецоперацією із затримання співробітника управління «К» СБУ Юрія Расюка і генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ.

За інформацією Радіо Свобода з посиланням на розслідування «Схем», Олександр Поклад за президентства Віктора Януковича працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала – депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом – «Опозиційного блоку».

У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати – Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.

Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова – за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір’ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.

У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.

У 2017 році указом Президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му – Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.