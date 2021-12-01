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Кременчук, Україна, Світ

Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ Олександра Поклада з Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 896 Коментарів: 3

 

Рішення оприлюднили на офіційному сайті Президента України

Вчора, 30 листопада, Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Відповідний указ голови держави оприлюднений на сайті.

 



Кременчужанин Олександр Поклад раніше був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За даними zaxid.net, керував спецоперацією із затримання співробітника управління «К» СБУ Юрія Расюка і генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ.

За інформацією Радіо Свобода з посиланням на розслідування «Схем», Олександр Поклад за президентства Віктора Януковича працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала – депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом – «Опозиційного блоку».

У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати – Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.

Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова – за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір’ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.

У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.

У 2017 році указом Президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му – Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: СБУ Володимир Зеленський розвідка Олександр Поклад
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Коментарі: 3

3 899
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:14

всякий хлам возвращается ....новие лица....старого чего уволил? нехотел признавать что готовится "переворот" сегодня? Ото перевернуло в голове у найвеличнийшого....


25 7
551
Кавоман:
Сьогодні, 16:23

Цитата: zzzzzz

всякий хлам возвращается ....новие лица....старого чего уволил? нехотел признавать что готовится "переворот" сегодня? Ото перевернуло в голове у найвеличнийшого....

Там завжди все було перевернуто...


14 3
224
VladimirS:
Сьогодні, 18:28

Интересный типок! Начинаешь гуглить его биографию, а там очень мало написано о его прошлом-прошлом. Не знаю насколько это правда, но он якобы был милиционером в Кременчуге. Потом вот что нашел:  "Александр Валентинович Поклад. Закончил Харьковский юридический университет, юрист. В 1996 году осужден за вымогательство к 6 годам лишения свободы с конфискацией. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. А через два с половиной года его освободили по амнистии. Наказание отбывал в СИЗО и ИТУ Полтавы.  В то время, когда инспектором исправительных работ трудился Плужник. Там они и нашли друг друга: милиционер и преступник. Освобождался не без содействия Плужника".... Потом, мер Попов Александр взял Плужника в Киев, а тот подтянул за собой своих шестёрок...

Может это правда, а может и нет. Кто-то имеет информацию?

 


10 0

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