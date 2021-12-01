У Кременчуці розшукують 17-річну Анастасію Литвиненко

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 3 350 Коментарів: 2

Дівчину ніхто не бачив вже більше місяця

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісно зниклу 17-річну кременчужанку Анастасію Литвиненко. Відомо, що 23 жовтня вона пішла з дому та не повернулась.

Прикмети: на вигляд 16-18 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.

Була одягнена: коричнева куртка, темні джинси, бежеві чоботи.

Якщо вам відома інформація про дівчину, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (099)793-35-04, (068)209-04-51 або 102.