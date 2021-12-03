ТОРівець з Полтави надав домедичну допомогу потерпілій у ДТП

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 678 Коментарів: 1

Вчора, 2 грудня, полтавські ТОРівці поверталися зі столиці додому з відрядження. Неподалік Борисполя на автодорозі Київ-Харків-Довжанський вони побачили перекинуте на дах авто Daewoо Lanos. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Патрульні одразу кинулися до місця ДТП, щоб з’ясувати, чи потрібна допомога. Біля авто вони побачили закривавлену жінку. Пасажирка авто дістала травму голови, тож інспектор Денис Дяченко одразу став надавати домедичну допомогу: обробив рани та наклав тугу пов’язку, а також контролювали її стан до приїзду медиків. Потерпілу ушпиталили, бажаємо їй якнайшвидшого одужання.