На Полтавщині призначили нового очільника поліції

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Сьогодні, 3-го грудня, представили нового очільника ГУНП в Полтавській області полковника Євгена Рогачова. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Євген Рогачов народився 25 квітня 1977 року в м. Васильків Київської області. Освіта – вища, в 1998 році закінчив Національну академію МВС України, за спеціальністю «правознавство». Свій трудовий шлях розпочав в 1998 році на посаді слідчого Васильківського міського відділу внутрішніх справ. Працював в органах досудового розслідування ГУМВС України в Київській області, ГУМВС України в Одеській області, ГУМВС України в місті Києві. З лютого 2019 року працював на посаді заступника начальника – начальника слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

- Разом із головою Національної поліції України Ігорем Клименком представили нового очільника ГУНП в Полтавській області Євгена Рогачова. Наголосив на тому, що обласна влада завжди готова співпрацювати з правоохоронцями, підставляти плече й усіляко підтримувати. Вітаю весь колектив із новим керівником, бажаю здоров’я, плідної роботи й наснаги! – йдеться у дописі голови Полтавської ОДА.

Після представлення голова Національної поліції Ігор Клименко провів нараду, де озвучив завдання і цілі.