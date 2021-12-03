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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині призначили нового очільника поліції

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 708

 

Відбулися кадрові зміни

Сьогодні, 3-го грудня, представили нового очільника ГУНП в Полтавській області полковника Євгена Рогачова. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

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- Разом із головою Національної поліції України Ігорем Клименком представили нового очільника ГУНП в Полтавській області Євгена Рогачова. Наголосив на тому, що обласна влада завжди готова співпрацювати з правоохоронцями, підставляти плече й усіляко підтримувати. Вітаю весь колектив із новим керівником, бажаю здоров’я, плідної роботи й наснаги! – йдеться у дописі голови Полтавської ОДА.

Після представлення голова Національної поліції Ігор Клименко провів нараду, де озвучив завдання і цілі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція
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