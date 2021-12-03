Помер завідувач травматології лікарні «Кременчуцька» Юрій Ягольник

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Прощання з лікарем відбудеться 4 грудня об 11.00 у Спасо-Преображенській церкві

Помер лікар-травматолог, завідувач травматологічним відділенням лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Юрій Анатолійович Ягольник. Повідомлення про це з'явилося 3-го грудня на фейсбук-сторінці медичного закладу.

Юрій Ягольник присвятив все життя своєму покликанню – порятунку людей, протягом 26 років успішно виконував свої обов'язки.

Прощання з лікарем відбудеться 4 грудня об 11.00 у Спасо-Преображенській церкві за адресою проспект Лесі Українки (біля спортивного комплексу Sport Life).