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Надзвичайні новини

Продовжили термін тримання під вартою чоловіку, який вбив та скинув у колодязь матір

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 151

 

Він не матиме права внести заставу та повторно викликати свідків для дачі показань у зв’язку з їх неявкою

У Кременчуцькому районному суді 2 грудня відбулося судове засідання відносно 25-річного чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві рідної матері.

За результатами судового засідання прийняли рішення продовжити йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Без права внесення застави та повторно викликати свідків для дачі показань у зв’язку з їх неявкою.
Нагадуємо, що дана подія сталася в одному із сіл Кременчуцького району. Як вбачається з обвинувального акту, тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили 17 серпня на дні колодязя, розташованого на території її домоволодіння. До цього жінка тривалий час вважалася безвісти зниклою.

У Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль, а в цей час її вбивцю взяли під варту

За злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), встановлене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство суд
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