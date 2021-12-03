Продовжили термін тримання під вартою чоловіку, який вбив та скинув у колодязь матір

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 151

Він не матиме права внести заставу та повторно викликати свідків для дачі показань у зв’язку з їх неявкою

У Кременчуцькому районному суді 2 грудня відбулося судове засідання відносно 25-річного чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві рідної матері.

За результатами судового засідання прийняли рішення продовжити йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Без права внесення застави та повторно викликати свідків для дачі показань у зв’язку з їх неявкою.

Нагадуємо, що дана подія сталася в одному із сіл Кременчуцького району. Як вбачається з обвинувального акту, тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили 17 серпня на дні колодязя, розташованого на території її домоволодіння. До цього жінка тривалий час вважалася безвісти зниклою.

За злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), встановлене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.