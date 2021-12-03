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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині будівельника привалило піщаним ґрунтом та бетонним валуном

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 604

 

З-під обвалу чоловіка діставали рятувальники

3-го грудня на будівництві на вулиці Воскресінській у Миргороді стався обвал піщаного ґрунту разом з бетонним валуном на робітника, який проводив земляні роботи. За інформацією ГУ ДСНС України в Полтавській області, повідомлення про це надійшло о 8.35 до служби порятунку «101».

Четверо надзвичайників, які прибули на виклик, за допомогою спеціального комбінованого інструменту HolmatroGCT 4150 EVO3 деблокували постраждалого 27-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпілого ушпиталили до травматологічного відділення Миргородської районної центральної лікарні.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: обвал грунту строительство травматизм
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