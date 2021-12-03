На Полтавщині будівельника привалило піщаним ґрунтом та бетонним валуном

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3-го грудня на будівництві на вулиці Воскресінській у Миргороді стався обвал піщаного ґрунту разом з бетонним валуном на робітника, який проводив земляні роботи. За інформацією ГУ ДСНС України в Полтавській області, повідомлення про це надійшло о 8.35 до служби порятунку «101».

Четверо надзвичайників, які прибули на виклик, за допомогою спеціального комбінованого інструменту HolmatroGCT 4150 EVO3 деблокували постраждалого 27-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпілого ушпиталили до травматологічного відділення Миргородської районної центральної лікарні.