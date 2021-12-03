Звільнився директор Кременчуцької дитячої лікарні Костянтин Добрик

Директор Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтин Добрик звільнився. Цю інформацію підтвердив ТЪ очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа.
З 1 грудня пан Добрик вже не обіймає свою посаду. Він звільнився за угодою сторін.
Нагадаємо, 30 липня Костянтин Добрик в результаті нещасного випадку отримав травми шийного відділу хребта, його прооперували – і пізніше він проходив реабілітацію.
Зараз обов'язки очільника лікарні виконує заступниця директора з медичних питань Ірина Роман. Найближчим часом у Кременчуці оголосять конкурс на заміщення вакантної посади директора дитячої лікарні.
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