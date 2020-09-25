Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук, Благодійність

Необхідна допомога директору Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтину Добрику

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 170

 

Лікар частково паралізований, тому реабілітацію необхідно пройти якнайшвидше

Директор Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтин Добрик потребує допомоги. 30 липня директор лікарні в результаті нещасного випадку отримав травми шийного відділу хребта. Він опинився в стані спинального шоку і потребує невідкладної реабілітації. 


На щастя, все було зроблено вчасно і якісно завдяки професійності команди нейрохірургів і анестезіологів Полтавської обласної клінічної лікарні.


Далі був перший період реабілітації в рідній Кременчуцькій лікарні відновного лікування. Попереду ще довгий і складний шлях, адже травми спини вкрай повільно піддаються відновленню. Дорогий кожен день, адже цей дорогоцінний час не можна упускати. 


Зараз в планах лікування в реабілітаційному центрі в Модричах, і родина покладає на це великі надії. Все, що вдалося досягти, стало можливим завдяки підтримці рідних, друзів, колег по роботі, однокурсників і просто добрих, небайдужих людей. 


Родина Костянтина Добрика звертається до кременчужан за допомогою.


Картка для допомоги: 5168 7427 0837 7787 (Анна Добрик, дружина)

0
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность благодійність Добрик врач
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх