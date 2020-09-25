Необхідна допомога директору Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтину Добрику

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Директор Кременчуцької міської дитячої лікарні Костянтин Добрик потребує допомоги. 30 липня директор лікарні в результаті нещасного випадку отримав травми шийного відділу хребта. Він опинився в стані спинального шоку і потребує невідкладної реабілітації.





На щастя, все було зроблено вчасно і якісно завдяки професійності команди нейрохірургів і анестезіологів Полтавської обласної клінічної лікарні.





Далі був перший період реабілітації в рідній Кременчуцькій лікарні відновного лікування. Попереду ще довгий і складний шлях, адже травми спини вкрай повільно піддаються відновленню. Дорогий кожен день, адже цей дорогоцінний час не можна упускати.





Зараз в планах лікування в реабілітаційному центрі в Модричах, і родина покладає на це великі надії. Все, що вдалося досягти, стало можливим завдяки підтримці рідних, друзів, колег по роботі, однокурсників і просто добрих, небайдужих людей.





Родина Костянтина Добрика звертається до кременчужан за допомогою.





Картка для допомоги: 5168 7427 0837 7787 (Анна Добрик, дружина)