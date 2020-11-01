Кошти з ролердрому зняли для реалізації іншого проєкту в «Парку Крюківський»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 821 Коментарів: 1

На засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.01.2020 № 82».





Згідно з проєктом, вдвічі зменшують фінансування проєкту ролердрому. Таким чином фінансування проєкту «Будівництво Ролердрому зі штучним покриттям на території комунального закладу культури і відпочинку «Парк Крюківський» зменшується з 433 333 грн до 207 264 грн.





Суму у розмірі 226 069 грн спрямують для «Парку Крюківський» на завершення робіт для проєкту-переможця Громадського бюджету 2018 року «Зона відпочинку на території «Парк Крюківський».