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Кременчук, Спорт

Кошти з ролердрому зняли для реалізації іншого проєкту в «Парку Крюківський»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 821 Коментарів: 1

Рішення затвердили на засіданні міського виконкому 

На засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.01.2020 № 82».


Згідно з проєктом, вдвічі зменшують фінансування проєкту ролердрому. Таким чином фінансування проєкту «Будівництво Ролердрому зі штучним покриттям на території комунального закладу культури і відпочинку «Парк Крюківський» зменшується з 433 333 грн до 207 264 грн.


Суму у розмірі 226 069 грн спрямують для «Парку Крюківський» на завершення робіт для проєкту-переможця Громадського бюджету 2018 року «Зона відпочинку на території «Парк Крюківський».

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Автор: Альона Душенко
Теги: роледром парк Крюковский Крюківський парк
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

590
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 12:36

Ну хоть не на вэлыкэ будивныцтво, а в городе распилят...


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