За 130 млн грн хочуть затвердити проєктну документацію на реконструкцію стадіону «Кредмаш»

У Кременчуці пропонують затвердити проєктну документацію на реконструкцію стадіону «Кредмаш» за 130 млн грн. Згідно з проєктом рішення «Про затвердження проєктної документації по об’єкту «Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-А у м. Кременчук Полтавської області», її розробила ТОВ «Інститут Градпроект».
Проєктно-кошторисну документацію хочуть затвердити з такими техніко–економічними показниками:
|
Найменування показників
|
Од. виміру
|
Показники
|
Всього
|
І черга
|
ІІ черга
|
ІІІ черга
|
Вид будівництва
|
- реконструкція
|
Черговість будівництва
|
черга
|
3
|
Площа забудови
|
м2
|
16125,71
|
12349,15
|
2933,21
|
843,35
|
Потужність, місткість
|
осіб
|
5268
|
-
|
3560
|
1708
|
Кількість місць для маломобільних груп населення
|
осіб
|
18
|
-
|
12
|
6
|
Ступінь вогнестійкості
|
|
|
|
ІІ
|
ІІ
|
Загальна площа під трибунних приміщень
|
м2
|
2106,62
|
-
|
1762,66
|
343,96
|
Будівельний об’єм під трибунних приміщень
|
м3
|
7740,8
|
-
|
6566,0
|
1174,8
|
Потреба в воді
|
м3/добу
|
24,3
|
|
|
|
Річне споживання електроенергії
|
кВт*год
|
130000
|
|
|
|
Кошторисна вартість
у тому числі:
|
тис. грн
|
130244,498
|
23654,647
|
86859,842
|
19730,009
|
- будівельні роботи
|
тис. грн
|
92381,147
|
17679,358
|
61510,485
|
13191,304
|
-.устаткування, меблі, інвентар
|
тис. грн
|
11884,731
|
385,014
|
8725,584
|
2774,133
|
- інші витрати
|
тис. грн
|
25978,620
|
5590,275
|
16623,773
|
3764,572