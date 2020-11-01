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Кременчук, Спорт, Кременчуг

За 130 млн грн хочуть затвердити проєктну документацію на реконструкцію стадіону «Кредмаш»

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 277

 

Проєкт рішення розміщений на сайті мерії Кременчука

У Кременчуці пропонують затвердити проєктну документацію на реконструкцію стадіону «Кредмаш» за 130 млн грн. Згідно з проєктом рішення «Про затвердження проєктної документації по об’єкту «Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-А у м. Кременчук Полтавської області», її розробила ТОВ «Інститут Градпроект».


Реконструкція стадіону «Кредмашу» ще не розпочалася, але сума збільшилася втричі


Проєктно-кошторисну документацію хочуть затвердити з такими техніко–економічними показниками:


Найменування показників

Од. виміру

Показники

Всього

І черга

ІІ черга

ІІІ черга

Вид будівництва

-  реконструкція

Черговість будівництва

 

черга

 

3

Площа забудови

м2

16125,71

12349,15

2933,21

843,35

Потужність, місткість

 

осіб

 

5268

 

-

 

3560

 

1708

Кількість місць для маломобільних груп населення

 

 

осіб

 

 

18

 

 

-

 

 

12

 

 

6

Ступінь вогнестійкості

 

 

 

 

ІІ

 

ІІ

Загальна площа під трибунних приміщень

 

 

м2

 

 

2106,62

 

 

-

 

 

1762,66

 

 

343,96

Будівельний об’єм під трибунних приміщень

 

 

м3

 

 

7740,8

 

 

-

 

 

6566,0

 

 

1174,8

Потреба в воді

м3/добу

24,3

 

 

 

Річне споживання електроенергії

 

кВт*год

 

130000

 

 

 

Кошторисна вартість

у  тому числі:

 

 

тис. грн

 

 

130244,498

 

 

23654,647

 

 

86859,842

 

 

19730,009

- будівельні  роботи

тис. грн

92381,147

17679,358

61510,485

13191,304

-.устаткування, меблі, інвентар

 

тис. грн

 

11884,731

 

385,014

 

8725,584

 

2774,133

- інші витрати

тис. грн

25978,620

5590,275

16623,773

3764,572
0
Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон реконструкція
компанія «Інтера Люкс»
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