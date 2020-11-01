За 130 млн грн хочуть затвердити проєктну документацію на реконструкцію стадіону «Кредмаш»

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У Кременчуці пропонують затвердити проєктну документацію на реконструкцію стадіону «Кредмаш» за 130 млн грн. Згідно з проєктом рішення «Про затвердження проєктної документації по об’єкту «Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-А у м. Кременчук Полтавської області», її розробила ТОВ «Інститут Градпроект».









Проєктно-кошторисну документацію хочуть затвердити з такими техніко–економічними показниками:



