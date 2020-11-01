Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на COVID-19 захворіли 26 кременчужан, 2 померли

Сьогодні, 20:50 Переглядів: 659

Захворіли 15 жінок та 11 чоловіків

1 листопада в Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 15 жінок віком від 32 до 74 років та 11 чоловіків віком від 20 до 70 років. 24 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


На жаль, два пацієнти померли.


Всього зареєстровано 1 436 випадків: одужало 576, померло 34.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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