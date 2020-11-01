За добу на COVID-19 захворіли 26 кременчужан, 2 померли

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1 листопада в Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 15 жінок віком від 32 до 74 років та 11 чоловіків віком від 20 до 70 років. 24 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



На жаль, два пацієнти померли.



Всього зареєстровано 1 436 випадків: одужало 576, померло 34.