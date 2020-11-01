Хокейний клуб «Кременчук» здолав «щук» та виграв першу битву за Дніпро

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 219

Сьогодні, 1 листопада, в Херсоні відбувся центральний матч 3-го туру УХЛ Паріматч, в якому місцевий «Дніпро» приймав на своєму майданчику чемпіона України «Кременчук».





«Дніпро» - «Кременчук» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 - Коробов (Варава), 30:45; 1:1 - Дорофєєв (Макаров), 35:50; 1:2 - Дубінін (Денискін), 54:49; 1:3 - Толстушко (Новицький), 59:33

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Ратушний, Афанасьєв (А) - Матусевич, Кругляков - Мельник; Брага - Крисанов - Швецов, Целогородцев (А) - Гасніков - Вишняков, Тимченко - Воробйов - Каракулько, Зайцев - Чернишенко - Ганута

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Тютченко - Волков (А) - Савицький, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін









Перший п'ять хвилин старту поєдинку проходили в рівній боротьбі без воріт. Як повідомляє пресслуба УХЛ, далі, до екватора періоду, херсонці перехопили ініціативу, але не змогли реалізувати два 100% моменти. Першим міг відзначитися Гасніков - форвард «щук» виходив на ударну позицію, і здавалося, що після його кидка шайба залетить точно у верхній кут, але на її шляху став Новицький. А пізніше, після кидка Макарова, шайба перед воротарем «городян» потрапила в підставлену Афанасьєвим ключку і перелетівши через плече Новицького майже залетіла у ворота. Але знову кіпер «Кременчука» не дозволив каучукові снаряду залетіти в ворота.





Останні дві хвилини першого періоду пройшли під акомпанемент атак обох команд і силових прийомів, але на першу перерву команди пішли з нулями на табло.





Стартові п'ять хвилин другої двадцятихвилинки пройшли під повною перевагою «Кременчука» - гості повністю притиснули господарів до їхніх воріт, і лише майстерність Хомутова позбавила змоги їм забити гол. Надалі, до середини другого періоду, на майданчику точилася рівна і в'язка боротьба - на 31 хвилині форвард «городян» Коробов зумів вивести гостей вперед - 1:0. В даному моменті, закинути шайбу йому допоміг коник Макарова, від якого гумовий снаряд відскочив у ворота Хомутова, після прострілу форварда «Кременчука».





Через дві хвилини гості могли подвоїти рахунок, але Гриценко не зміг реалізувати вихід один на один і збільшити різницю в рахунку між командами. А ось херсонці змогли реалізувати свої моменти і відігратися в подвійному більшості - відзначився захисник «щук» Дорофєєв.

Третій відрізок продовжився з атак «Кременчука», але закинути «городяни» змогли тільки на 55 хвилині, граючи в форматі 4 на 4. Тоді Денискін через чужих воріт віддав пас на Дубініна і той з гострого кута забив гол - 2:1 і гості знову повели в рахунку.





«Дніпро» мав можливість відігратися, але точність кидка підвела херсонців. Те, що не вийшло у «щук», вийшло у «городян». За 27 секунд до кінця основного часу матчу, господарі випустили шостого польового гравця, але помилилися в нападі, чим скористався захисник «Кременчука» Толстушко, який зі своєї зони закинув шайбу в порожні ворота.





Матч завершився з рахунком 3:1 на користь гостей. Першу «битву за Дніпро» в новому сезоні здобули хокеїсти з Кременчука.