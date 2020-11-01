Родина футболіста «Кременя» потребує допомоги – терміново необхідна операція

Операцію необхідно зробити найближчим часом
У родини футболіста «Кременя» Владислава Молька захворів брат Денис. У 13-річного хлопця під час МРТ виявили пухлину головного мозку. Лікарі діагностували пухлину у лівій гемісфері мозочку з крововиливом. Юному кременчужанину терміново потрібна операція у київській клініці Охматдет.
Півзахисник Кременя Владислав Молько разом з братом Денисом
Сімейство Молько – відома у Кременчуці футбольна родина: батько Руслан виступає в чемпіонатах міста, а старший син Владислав цього року дебютував за основну команду «Кремінь».
Операцію необхідно зробити найближчим часом
У родини футболіста «Кременя» Владислава Молька захворів брат Денис. У 13-річного хлопця під час МРТ виявили пухлину головного мозку. Лікарі діагностували пухлину у лівій гемісфері мозочку з крововиливом. Юному кременчужанину терміново потрібна операція у київській клініці Охматдет.
Півзахисник Кременя Владислав Молько разом з братом Денисом
Сімейство Молько – відома у Кременчуці футбольна родина: батько Руслан виступає в чемпіонатах міста, а старший син Владислав цього року дебютував за основну команду «Кремінь».