Родина футболіста «Кременя» потребує допомоги – терміново необхідна операція

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 440

У родини футболіста «Кременя» Владислава Молька захворів брат Денис. У 13-річного хлопця під час МРТ виявили пухлину головного мозку. Лікарі діагностували пухлину у лівій гемісфері мозочку з крововиливом. Юному кременчужанину терміново потрібна операція у київській клініці Охматдет.





Півзахисник Кременя Владислав Молько разом з братом Денисом

Сімейство Молько – відома у Кременчуці футбольна родина: батько Руслан виступає в чемпіонатах міста, а старший син Владислав цього року дебютував за основну команду «Кремінь».





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