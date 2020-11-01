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Кременчук, Спорт, Благодійність

Родина футболіста «Кременя» потребує допомоги – терміново необхідна операція

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 440

 Операцію необхідно зробити найближчим часом 

У родини футболіста «Кременя» Владислава Молька захворів брат Денис. У 13-річного хлопця під час МРТ виявили пухлину головного мозку. Лікарі діагностували пухлину у лівій гемісфері мозочку з крововиливом. Юному кременчужанину терміново потрібна операція у київській клініці Охматдет.


Півзахисник Кременя Владислав Молько разом з братом Денисом

 

Сімейство Молько – відома у Кременчуці футбольна родина: батько Руслан виступає в чемпіонатах міста, а старший син Владислав цього року дебютував за основну команду «Кремінь».


Картка ПриватБанку: 5169 3600 0068 2462 (Молько Руслан Валерійович - батько)
 
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Владислав Молько благодійність допомога
компанія «Інтера Люкс»
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Благодійність:

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Кременчук, Спорт, Благодійність

Родина футболіста «Кременя» потребує допомоги – терміново необхідна операція

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 440

 Операцію необхідно зробити найближчим часом 

У родини футболіста «Кременя» Владислава Молька захворів брат Денис. У 13-річного хлопця під час МРТ виявили пухлину головного мозку. Лікарі діагностували пухлину у лівій гемісфері мозочку з крововиливом. Юному кременчужанину терміново потрібна операція у київській клініці Охматдет.


Півзахисник Кременя Владислав Молько разом з братом Денисом

 

Сімейство Молько – відома у Кременчуці футбольна родина: батько Руслан виступає в чемпіонатах міста, а старший син Владислав цього року дебютував за основну команду «Кремінь».


Картка ПриватБанку: 5169 3600 0068 2462 (Молько Руслан Валерійович - батько)
 
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Владислав Молько благодійність допомога
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

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