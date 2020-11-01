Де й о котрій 2 листопада не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

2 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Вадима Пугачова, 4.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: