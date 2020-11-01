15 депутатів, яких обрали кременчужани на місцевих виборах

Кременчужани вперше голосували за новим Виборчим кодексом - місцевих депутатів обирали за пропорційною системою з відкритими партійними списками.
Лише 15 депутатів від 5 партій потрапили до Кременчуцької міської ради, набравши необхідну кількість голосів (крім партії «Слуга народу»), інші - потрапили за партійними списками. Так наприклад, кандидат від ОПЗЖ Ігор Шварцман, посідаючи останнє місце у списку, зміг потрапити до міської ради. Також завдяки голосам кременчужан у рейтингу піднялися ще кілька депутатів.
Список 15 депутатів, які потрапили до міської ради, набравши необхідну кількість голосів:
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.