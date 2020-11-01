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Топ новина, Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

15 депутатів, яких обрали кременчужани на місцевих виборах

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 537

 

Інші депутати увійшли до міської ради за списками

Кременчужани вперше голосували за новим Виборчим кодексом - місцевих депутатів обирали за пропорційною системою з відкритими партійними списками.


Лише 15 депутатів від 5 партій потрапили до Кременчуцької міської ради, набравши необхідну кількість голосів (крім партії «Слуга народу»), інші - потрапили за партійними списками. Так наприклад, кандидат від ОПЗЖ Ігор Шварцман, посідаючи останнє місце у списку, зміг потрапити до міської ради. Також завдяки голосам кременчужан у рейтингу піднялися ще кілька депутатів. 


Список 15 депутатів, які потрапили до міської ради, набравши необхідну кількість голосів:

  • Алєксеєв Євген «Рідне місто»
  • Роженко Олександр «Рідне місто»
  • Яворський Вячеслав «Рідне місто»
  • Плескун Олександр «Рідне місто»
  • Шварцман Ігор «Опозиційна платформа - за життя»
  • Березянський Олександр «Опозиційна платформа - за життя»
  • Кармазін Дмитро «Опозиційна платформа - за життя»
  • Бокован Микола «За майбутнє»
  • Мирошніченко Валерій «За майбутнє»
  • Калашник Олександр «За майбутнє»
  • Макаров Андрій «За майбутнє»
  • Зоря Юрій «За майбутнє»
  • Проценко Зінаїда «За майбутнє»
  • Яцина Олександр «Батьківщина»
  • Котляр Віталій «Європейська солідарність»



Хто може увійти до Кременчуцької міської ради
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Автор: Альона Душенко
Теги: місцеві вибори вибори голосування депутати
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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