Школи Полтавщини отримали 15 нових шкільних автобусів

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30 жовтня голова облдержадміністрації Олег Синєгубов передав ключі від 13 авто очільникам шкіл, представникам відділів освіти.





Подібні два автобуси в кінці вересня отримали Новогалещинський ліцей у Козельщинському районі та Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у Лохвицькому районі. Обидві автівки оснащені місцями для дітей з інвалідністю.





Усі 15 автобусів закуплені за кошти державної освітньої субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Загалом на їх придбання спрямовано понад 28 мільйонів гривень, із них розмір освітньої субвенції – 21,1 мільйона гривень, 7,1 мільйона гривень – співфінансування.





Директор Департаменту освіти і науки ОДА Віта Ковальська розповіла, що один із переданих сьогодні 13 автомобілів коштує 1,85 мільйона гривень. Із переданих раніше кожен – по 2,1 мільйона гривень. Їхня вартість вища, оскільки вони обладнані місцями для дітей з інвалідністю.

Заклади, яким передали нові шкільні автобуси: