Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 15:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1410
Хворі:
Україна226693
Кременчук802
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук32
Освіта, Полтавщина

Школи Полтавщини отримали 15 нових шкільних автобусів

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 393

 

Один автобус коштує 1,85 млн грн

30 жовтня голова облдержадміністрації Олег Синєгубов передав ключі від 13 авто очільникам шкіл, представникам відділів освіти.


Подібні два автобуси в кінці вересня отримали Новогалещинський ліцей у Козельщинському районі та Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у Лохвицькому районі. Обидві автівки оснащені місцями для дітей з інвалідністю.


Усі 15 автобусів закуплені за кошти державної освітньої субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Загалом на їх придбання спрямовано понад 28 мільйонів гривень, із них розмір освітньої субвенції – 21,1 мільйона гривень, 7,1 мільйона гривень – співфінансування. 


Директор Департаменту освіти і науки ОДА Віта Ковальська розповіла, що один із переданих сьогодні 13 автомобілів коштує 1,85 мільйона гривень. Із переданих раніше кожен – по 2,1 мільйона гривень. Їхня вартість вища, оскільки вони обладнані місцями для дітей з інвалідністю.

 

Заклади, яким передали нові шкільні автобуси:

  • Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради;
  • комунальний опорний заклад «Сенчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»;
  • ОЗ «Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області»;
  • Великорублівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради;
  • ОЗ «Великобагачанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської області»;
  • ОЗ «Вороньківський ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області»;
  • ОЗ «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області»;
  • ОЗ «Зіньківська спеціалізована школа №1 І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області»;
  • ОЗ «Козельщинський ліцей Козельщинської селищної ради Полтавської області»;
  • ОЗ «Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради»;
  • Нехворощанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради Полтавської області;
  • Піщанська гімназія Піщанської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області;
  • ОЗ «Сарська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гадяцького району Полтавської області»;
  • ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Лохвицької районної ради Полтавської області;
  • ОЗ «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради Козельщинського району Полтавської області».
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: школы Полтавщина автобус
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх