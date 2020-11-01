Школи Полтавщини отримали 15 нових шкільних автобусів

Один автобус коштує 1,85 млн грн
30 жовтня голова облдержадміністрації Олег Синєгубов передав ключі від 13 авто очільникам шкіл, представникам відділів освіти.
Подібні два автобуси в кінці вересня отримали Новогалещинський ліцей у Козельщинському районі та Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у Лохвицькому районі. Обидві автівки оснащені місцями для дітей з інвалідністю.
Усі 15 автобусів закуплені за кошти державної освітньої субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Загалом на їх придбання спрямовано понад 28 мільйонів гривень, із них розмір освітньої субвенції – 21,1 мільйона гривень, 7,1 мільйона гривень – співфінансування.
Директор Департаменту освіти і науки ОДА Віта Ковальська розповіла, що один із переданих сьогодні 13 автомобілів коштує 1,85 мільйона гривень. Із переданих раніше кожен – по 2,1 мільйона гривень. Їхня вартість вища, оскільки вони обладнані місцями для дітей з інвалідністю.
Заклади, яким передали нові шкільні автобуси:
- Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради;
- комунальний опорний заклад «Сенчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області»;
- ОЗ «Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області»;
- Великорублівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради;
- ОЗ «Великобагачанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської області»;
- ОЗ «Вороньківський ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області»;
- ОЗ «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області»;
- ОЗ «Зіньківська спеціалізована школа №1 І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області»;
- ОЗ «Козельщинський ліцей Козельщинської селищної ради Полтавської області»;
- ОЗ «Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради»;
- Нехворощанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради Полтавської області;
- Піщанська гімназія Піщанської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області;
- ОЗ «Сарська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гадяцького району Полтавської області»;
- ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Лохвицької районної ради Полтавської області;
- ОЗ «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради Козельщинського району Полтавської області».