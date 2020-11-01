На строительстве обхода Решетиловки началось устройство слоев дорожной одежды

Дорога будет иметь по две полосы для движения транспорта в каждом направлении, ширина каждой полосы - 3,75 м
В рамках реконструкции дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, которая в границах Полтавской области выполняется в цементобетоне, на отдельных участках строящегося обхода Решетиловки дорожники начали устройство слоев дорожной одежды. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.
Сейчас подрядчики выполняют следующие работы: отсыпку земляного полотна, проведение стабилизации основы, устройство слоя цементогрунта, устройство слоя постного бетона.
На строящейся бетонной дороге в Полтавской области дорожная одежда состоит из 4-х слоев:
Обход Решетиловки протяженностью почти 14 км строится «с нуля». Дорога будет иметь по две полосы для движения транспорта в каждом направлении, ширина каждой полосы - 3,75 м.