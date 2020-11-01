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На строительстве обхода Решетиловки началось устройство слоев дорожной одежды

Сьогодні, 13:29 Просмотров: 606

 

Дорога будет иметь по две полосы для движения транспорта в каждом направлении, ширина каждой полосы - 3,75 м

В рамках реконструкции дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, которая в границах Полтавской области выполняется в цементобетоне, на отдельных участках строящегося обхода Решетиловки дорожники начали устройство слоев дорожной одежды. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.


Сейчас подрядчики выполняют следующие работы: отсыпку земляного полотна, проведение стабилизации основы, устройство слоя цементогрунта, устройство слоя постного бетона.


На строящейся бетонной дороге в Полтавской области дорожная одежда состоит из 4-х слоев:

  • Первый слой (30 см) - стабилизация грунта (трамбованная земля вперемешку с 2% цемента).
  • Второй - отсев с песком и 4% цемента толщиной 30 см.
  • Третий слой - постный бетон марки М-100 толщиной 18 см.
  • Четвертый слой - бетон марки М-450 толщиной 26 см. Общая толщина дорожной одежды - 1,04 м.

Обход Решетиловки протяженностью почти 14 км строится «с нуля». Дорога будет иметь по две полосы для движения транспорта в каждом направлении, ширина каждой полосы - 3,75 м.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог Решетилівка

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