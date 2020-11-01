Станом на 30 жовтня у Кременчуці діють 30 санітарних зон

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Станом на 30 жовтня у зв’язку із виявленням підтверджених випадків захворювання на COVID–19 у Кременчуці діють карантинні обмеження на території 30 санітарних зон:

№1 – 72 хворих,

№2 – 5 хворих,

№3 – 6 хворих,

№4 – 13 хворих,

№5 – 59 хворих,

№6 – 31 хворий,

№7 – 38 хворих,

№8 – 35 хворих,

№9 – 52 хворих,

№10 – 62 хворих,

№11 – 18 хворих,

№12 – 32 хворих,

№13 – 5 хворих,

№14 – 14 хворих,

№15 – 18 хворих,

№16 – 24 хворих,

№17 – 8 хворих,

№18 – 17 хворих,

№19 – 19 хворих,

№20 – 45 хворих,

№21 – 45 хворих,

№22 – 44 хворих,

№24 – 14 хворих,

№25 – 1 хворий,

№26 – 18 хворих,

№27 – 21 хворий,

№28 – 19 хворих,

№29 – 26 хворих,

№30 – 4 хворих,

№31 – 2 хворих.

Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів.