Станом на 30 жовтня у Кременчуці діють 30 санітарних зон
Сьогодні, 13:03
Переглядів: 630
Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів
Станом на 30 жовтня у зв’язку із виявленням підтверджених випадків захворювання на COVID–19 у Кременчуці діють карантинні обмеження на території 30 санітарних зон:
- №1 – 72 хворих,
- №2 – 5 хворих,
- №3 – 6 хворих,
- №4 – 13 хворих,
- №5 – 59 хворих,
- №6 – 31 хворий,
- №7 – 38 хворих,
- №8 – 35 хворих,
- №9 – 52 хворих,
- №10 – 62 хворих,
- №11 – 18 хворих,
- №12 – 32 хворих,
- №13 – 5 хворих,
- №14 – 14 хворих,
- №15 – 18 хворих,
- №16 – 24 хворих,
- №17 – 8 хворих,
- №18 – 17 хворих,
- №19 – 19 хворих,
- №20 – 45 хворих,
- №21 – 45 хворих,
- №22 – 44 хворих,
- №24 – 14 хворих,
- №25 – 1 хворий,
- №26 – 18 хворих,
- №27 – 21 хворий,
- №28 – 19 хворих,
- №29 – 26 хворих,
- №30 – 4 хворих,
- №31 – 2 хворих.
Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів.