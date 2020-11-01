Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 15:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1410
Хворі:
Україна226693
Кременчук802
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук32
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Станом на 30 жовтня у Кременчуці діють 30 санітарних зон

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 630

Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів

Станом на 30 жовтня у зв’язку із виявленням підтверджених випадків захворювання на COVID–19 у Кременчуці діють карантинні обмеження на території 30 санітарних зон:

  • №1 – 72 хворих,
  • №2 – 5 хворих,
  • №3 – 6 хворих,
  • №4 – 13 хворих,
  • №5 – 59 хворих,
  • №6 – 31 хворий,
  • №7 – 38 хворих,
  • №8 – 35 хворих,
  • №9 – 52 хворих,
  • №10 – 62 хворих,
  • №11 – 18 хворих,
  • №12 – 32 хворих,
  • №13 – 5 хворих,
  • №14 – 14 хворих,
  • №15 – 18 хворих,
  • №16 – 24 хворих,
  • №17 – 8 хворих,
  • №18 – 17 хворих,
  • №19 – 19 хворих,
  • №20 – 45 хворих,
  • №21 – 45 хворих,
  • №22 – 44 хворих,
  • №24 – 14 хворих,
  • №25 – 1 хворий,
  • №26 – 18 хворих, 
  • №27 – 21 хворий,
  • №28 – 19 хворих,
  • №29 – 26 хворих,
  • №30 – 4 хворих,
  • №31 – 2 хворих.

Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: санітарна зона
компанія «Інтера Люкс»
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